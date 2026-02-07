Il Milan continua a muoversi sul mercato con diversi obiettivi in testa. I dirigenti hanno già in mente le mosse per rafforzare attacco e difesa, con nomi che circolano da settimane. Nei retroscena si parla di Mateta, mentre per il centrocampo si pensa a Sandro Tonali, già chiaro il progetto per l’estate. I tifosi attendono aggiornamenti e possibili ufficialità.

Milan, tempo di pausa per i rossoneri. Il Diavolo tornerà in campo venerdì 13 febbraio contro il Pisa. Spazio quindi a tanto calciomercato tra retroscena e futuri colpi per l'estate. Le voci sul mancato colpo Mateta e su Sandro Tonali. In difesa ci sono due nomi davanti a tutti. E per una punta c'è un piano molto preciso in vista del futuro. Ecco le notizie di mercato più importanti pubblicate da Pianeta Milan nella mattinata del 7 febbraio 2026. PROSSIMA SCHEDA>>> Il giornalista Matteo Moretto ha parlato di alcuni retroscena di mercato. Spazio anche al Milan e al mancato arrivo di Mateta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, mercato ancora caldo: i piani per difesa e attacco. Retroscena su Mateta. Tonali …

Approfondimenti su Milan Mercato

Il Milan si muove sul mercato in vista della fine di gennaio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milan Mercato

Argomenti discussi: Calciomercato live: Fullkrug al Milan, Cancelo nome caldo per l'Inter, Castellanos va al West Ham; Milan, dopo Giroud il vuoto: tra delusioni e trattative saltate, il 9 è ancora una maledizione; Milan, Allegri provoca Conte e gli rinfaccia i trionfi alla Juve, poi la verità su Mateta; Le notizie di calciomercato del 28 gennaio 2026: Juventus su Norton-Cuffy, Carrasco vicino alla Roma.

Sabatini: Milan da record con Allegri. Juve, fallimento mercatoIl Milan arriva a 50 punti dopo 23 giornate. Non succedeva da anni, neanche ai tempi dello scudetto di Pioli. Cinquanta sono pure i milioni che il club ha incassato dal mercato estivo oppure risparmia ... tag24.it

Il mercato del Milan è ancora aperto: Attenzione a NkunkuPotrebbe non essere chiuso il mercato di gennaio del Milan: in particolare, attenzione alla situazione Nkunku. I dettagli ... milanlive.it

Il mercato e le critiche sparite: gli acquisti del Milan hanno segnato 8 degli ultimi 9 gol x.com

Milan, dai prestiti al mercato: in arrivo un colpo a zero Ibra inaugura le Olimpiadi, mentre De Winter… #SempreMilan #ACMilan #Milan. . facebook