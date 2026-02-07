Milan Maignan blindato Romano rivela | La squadra più interessata era …

Fabrizio Romano ha svelato che il rinnovo di Mike Maignan con il Milan non è stato semplice. Secondo il giornalista, la squadra più interessata a portarlo via era un club straniero, ma alla fine il portiere francese ha deciso di restare a Milano. La trattativa ha richiesto tempo e molte negoziazioni, ma ora Maignan si sente più sicuro e pronto a continuare la sua avventura con i rossoneri.

Un mercato che non è stato ricco di movimenti per il Milan: per la prima squadra è arrivato Fullkrug, mentre tanti movimenti interessanti tra i giovani e per il futuro del club. Forse il 'colpo' più importante di questo periodo è l'avere blindato Mike Maignan con il rinnovo di contratto. Il giornalista Fabrizio Romano parla di alcuni interessanti retroscena sul francese. "Milan molto soddisfatto dell'operazione Maignan. Vi posso dire che nonostante si sia parlato molto del Chelsea, la squadra che ha cercato il francese di più dopo giugno è stata il Bayern Monaco. I tedeschi hanno fatto delle valutazioni sul portiere e poi hanno scelto di non fare offerte, nonostante ci fossero stati degli incontri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

L'attuale calciomercato del Milan è al centro di attenzione, con particolare focus sul rinnovo di Maignan.

