Milan la metamorfosi di Allegri | difesa blindata e Maignan formato record

Il Milan di Allegri torna a vincere con una difesa che non concede più niente. Dopo tre stagioni difficili, il tecnico toscano ha rivoluzionato il reparto arretrato e ora i rossoneri sono tra le squadre più solide del campionato. Anche Maignan si conferma tra i migliori, stabilendo record importanti. La cura di Allegri funziona e il Milan guarda già avanti con fiducia.

La cura Massimiliano Allegri ha ufficialmente guarito la difesa del Milan. Dopo un triennio caratterizzato da numeri definiti "terrificanti" per una pretendente al titolo, il cambio di rotta tattico impresso dal tecnico toscano sta portando i rossoneri ai vertici della solidità difensiva in Serie A. DALLA CRISI ALLA COMPATTEZZA – Secondo un'analisi pubblicata oggi da Tuttosport, il Milan ha chiuso un ciclo triennale (2022-2025) in cui aveva sistematicamente subito più reti delle partite giocate: 131 gol incassati in 114 match, con una media di 1,15 a partita. La svolta è arrivata con il passaggio alla difesa a tre e l'abbassamento del baricentro, strategie che hanno permesso di ottimizzare gli interpreti già in rosa (con l'unico innesto di rilievo di De Winter).

