Milan il riscatto del mercato | Nkunku guida tutti Ecco i numeri

Il Milan torna a sorridere dopo un periodo difficile sul mercato. Nkunku si prende la scena, segnando gol importanti e dimostrando di essere un elemento decisivo per la squadra. I numeri parlano chiaro: i risultati cominciano a cambiare e i tifosi sperano in una ripresa concreta.

Il mercato estivo del Milan ha cambiato passo nell'ultimo periodo: lo sottolinea Gazzetta.it secondo la quale il lavoro della dirigenza rossonera sarebbe stato riabilitato nel mese di gennaio, dove gli arrivi estivi hanno dato un contributo molto importante alla squadra di Massimiliano Allegri. La rosea parla dei gol segnati dal Milan: otto degli ultimi nove portano la firma di calciatori arrivati nelle scorse sessioni di calciomercato (estive e invernali). Tre reti di Nkunku, tre reti di Rabiot, una a testa Füllkrug e De Winter. Il quotidiano si concentra su Nkunku, che il Milan ha pagato al Chelsea circa 37 milioni di euro più bonus per il francese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Dopo un inizio difficile, Christopher Nkunku sta dimostrando di essere diventato il punto fermo dell’attacco del Milan.

Nel mercato invernale, il Fenerbahçe di Domenico Tedesco manifesta interesse per Christopher Nkunku, attualmente al Milan.

Argomenti discussi: Il programma del Settore Giovanile rossonero: 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 2026; Il Bournemouth riscatta Alex Jimenez, quanto incassa il Milan? Il 50% va al Real Madrid; Bologna, dal mancato riscatto a protagonista al Milan: Saelemaekers è un rimpianto?; Da Jimenez a Chukwueze, il Milan può ritrovarsi un tesoretto da 60 milioni.

