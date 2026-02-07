Milan Femminile Mawa Sesay è rossonera | indosserà la maglia numero 17

Il Milan Femminile annuncia l’arrivo di Mawa Sesay, che vestirà la maglia numero 17. La giocatrice si unisce alla squadra di Coach Bakker dal Vålerenga Fotball Damer. Si tratta di un nuovo acquisto che punta a rafforzare il reparto offensivo del club. Sesay ha firmato il contratto e si presenta subito disponibile per le prossime partite.

Un nuovo rinforzo per il Milan Femminile di Coach Bakker. Arriva in rossonero dal Vålerenga Fotball Damer Mawa Sesay. L'attaccante ha firmato un contratto fino al giugno 2029. La calciatrice indosserà la maglia numero 17. Ecco, di seguito, il comunicato del club: (Fonte acmilan.com) - AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive della calciatrice Mawa Sesay dal Vålerenga Fotball Damer. L'attaccante norvegese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2029. Nata il 15 aprile 2005, Mawa cresce calcisticamente nei settori giovanili di Hyggen, Fjell e Skiold, prima di entrare nel 2021 a far parte della neonata squadra femminile dello Strømsgodset, impegnata in 3ª divisione, dove inizia a mettersi in evidenza a livello nazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

