Milan De Vecchi | Conosco bene Cissé ha offerto prestazioni sopra la media

Walter De Vecchi, ex centrocampista del Milan, ha parlato di Alphadjo Cissé. Conosco bene il ragazzo, e posso dire che ha mostrato prestazioni sopra la media in questi mesi. Non è ancora un titolare fisso, ma ha tutte le qualità per crescere e migliorare ancora. Le sue performance sono state positive, e potrebbe avere un ruolo importante in futuro.

LEGGI ANCHE: Primavera 1, Milan-Lazio: malissimo Colombo e Lontani. Spicca Tartaglia, le pagelle “Io conosco bene Cissé. Il ragazzo è cresciuto nel Verona e ho avuto modo di affrontarlo in tutta la trafila: giovanissimi, allievi e primavera. Si è sempre dimostrato un centrocampista d’attacco importante perché ha offerto prestazioni sopra la media, segnando dei gol. Adesso a Catanzaro in 21 partite ha fatto 6 gol: è una cosa importante per un 2006. Inoltre l’intervista rilasciata a Repubblica mi fa pensare che sia un ragazzo con la testa sulle spalle: ha detto “i primi soldi che guadagnerò comprerò la casa ai miei genitori”. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Walter De Vecchi, ex calciatore del Milan, conferma che il club ha trovato un quarto titolare in difesa con Koni De Winter.

