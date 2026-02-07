Il Milan riceve una batosta in vista della ripresa degli allenamenti a Carnago. Cissé, il talento arrivato a gennaio, si ferma a causa di un infortunio e rischia di restare fuori a lungo. La squadra di Allegri si prepara a tornare in campo, ma adesso il focus si sposta sui problemi fisici del giocatore e sulla ripresa dei lavori. La situazione crea preoccupazione tra i tifosi e lo staff tecnico.

Non arrivano buone notizie per il Milan alla vigilia della ripresa degli allenamenti a Carnago. Mentre la squadra di Massimiliano Allegri si prepara a tornare in campo dopo la sosta per preparare l’anticipo contro il Pisa, l’attenzione della dirigenza si è spostata forzatamente sulla Serie B. Alphadjo Cissé, gioiello classe 2007 acquistato dai rossoneri nell’ultima sessione invernale per 10 milioni di euro complessivi, è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il trequartista – attualmente in prestito al Catanzaro – si è fermato dopo soli 15 minuti del match odierno contro la Reggiana. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, ansia per Cissé: il talento acquistato a gennaio si ferma per infortunio

Approfondimenti su Milan Cissé

Durante la partita tra Catanzaro e Reggiana, il Milan ha già dovuto fare i conti con un problema.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milan Cissé

Argomenti discussi: Milan, 10 milioni per Cissè: a Catanzaro fino a fine stagione, poi a luglio da Allegri; Mercato Verona - Milan in chiusura per Cissè; Calciomercato Milan | Mateta subito rossonero ecco quando si chiude! Intanto è ufficiale l’arrivo del baby Malick Cissè; Milan, emergenza totale per Bologna: Saelemaekers ko, ansia per Pulisic. Il punto sugli infortunati.

Il Milan pensa al futuro: chi sono Cissé, Idrissi e Dalpaz, i tre giovani che promettono benissimoA gennaio il Milan ha fatto tre acquisti per il futuro che meritano particolare attenzione: chi sono questi tre giovani talenti ... milanlive.it

Mercato Milan, è fatta per Cissé: i rossoneri piazzano il colpo in prospettiva! Le cifre dell’operazioneMercato Milan, è fatta per Cissé: i rossoneri piazzano il colpo in prospettiva! Le cifre e tutti i dell’operazione con Hellas Verona e Catanzaro Il Milan mette le mani sul futuro assicurandosi Alphadj ... calcionews24.com

Milan: il futuro di Modric Le news https://www.milanworld.net/threads/modric-futuro-incerto-milan-in-ansia.158419/#post-3615469 #Milan #Modric #Calciomercato facebook

Infortunio #Milan Come sta #Saelemaekers x.com