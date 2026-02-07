A Baccaiano, il centro di accoglienza per i migranti resterà aperto fino a luglio 2027. La prefettura di Firenze ha confermato il prolungamento dell’attività, che era stata avviata lo scorso maggio. La decisione arriva con il rinnovo della convenzione con l’impresa Valori Solidali, che gestisce il centro.

Il Centro di accoglienza straordinario attivato a Baccaiano dalla prefettura di Firenze lo scorso maggio rimarrà in funzione sino al 13 luglio del 2027 (sulla base del rinnovo della convenzione con l’impresa Valori Solidali, che gestisce il centro). Lo ha fatto sapere l’assessore all’inclusione Ottavia Viti in consiglio comunale, rispondendo ad un’interrogazione presentata dal gruppo di minoranza Montespertoli di Tutti. L’arrivo di poco più di una dozzina di migranti la scorsa primavera aveva destato qualche preoccupazione anche per le modalità con cui fu comunicato: l’amministrazione comunale fece sapere come si trattasse di una decisione unilaterale della prefettura, comunicata al Comune stesso tre giorni dall’arrivo degli ospiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Migranti, l'accoglienza a Baccaiano: "Il Cas aperto fino a luglio 2027"

