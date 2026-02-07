Midtjylland-FC Copenaghen domenica 08 febbraio 2026 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa domenica alle 16, le due squadre si sfidano in una partita importante. Il Midtjylland viene da due vittorie in Europa League e punta a continuare il buon momento. Il FC Copenaghen, invece, ha appena lasciato la Champions League dopo l’eliminazione, nonostante la vittoria contro il Napoli. La differenza di forma si fa sentire, e gli occhi sono puntati su un match che potrebbe cambiare le sorti di entrambe le squadre.

Il Midtjylland ha superato bene le ultime due giornate di Europa League assicurandosi un posto agli ottavi di finale dunque si presenta a questo appuntamento più in fiducia di un FC Copenaghen che invece è stato eliminato dalla Champions League nonostante il miracolo fatto contro il Napoli. In testa alla classifica del campionato danese però.

