Midtjylland-FC Copenaghen domenica 08 febbraio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica pomeriggio alle 16, i due club danesi si sfidano per i quarti di finale di Europa League. Il Midtjylland arriva con il morale alle stelle dopo aver superato le ultime due partite e aver conquistato l’accesso agli ottavi. L’FC Copenaghen, invece, nonostante il miracolo contro il Napoli, è stato eliminato dalla Champions League e ora punta tutto sulla competizione europea minore. La partita promette spettacolo e tensione.

Il Midtjylland ha superato bene le ultime due giornate di Europa League assicurandosi un posto agli ottavi di finale dunque si presenta a questo appuntamento più in fiducia di un FC Copenaghen che invece è stato eliminato dalla Champions League nonostante il miracolo fatto contro il Napoli. In testa alla classifica del campionato danese però. Martin Erlic mostra con orgoglio il terzo posto in Europa League del suo Midtjylland ! Orgoglio è davvero la parola giusta. Otto partite, sei vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta. Un cammino da big. Arrivare dietro a due delle favorite della competizione

