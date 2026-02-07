Microsoft lancia LiteBox | il nuovo scudo per le app scritto in Rust

Microsoft ha annunciato oggi il lancio di LiteBox, una nuova tecnologia pensata per migliorare la sicurezza delle app. Si tratta di uno strumento scritto in Rust, che punta a rendere più difficile per i criminali informatici penetrare nelle applicazioni. L’obiettivo è proteggere meglio i dati e ridurre i rischi di attacchi. La novità si inserisce nel quadro delle strategie di Microsoft per rafforzare la sicurezza digitale.

Microsoft ha lanciato ufficialmente LiteBox, una nuova tecnologia di sicurezza informatica che promette di rivoluzionare il modo in cui le applicazioni vengono protette da potenziali minacce. L’annuncio, giunto in un momento di crescente preoccupazione per la sicurezza digitale, segna un passo significativo nella ricerca di soluzioni più efficaci per isolare il software e mitigare i rischi derivanti da vulnerabilità. Il progetto, sviluppato nei laboratori di Redmond, si basa su un approccio innovativo che sfrutta la virtualizzazione hardware come meccanismo primario di difesa, offrendo una barriera di sicurezza inedita tra l’applicazione e il sistema operativo sottostante.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Microsoft LiteBox Microsoft presenta MAI-Image-1: il nuovo generatore di immagini IA tutto “made in Microsoft” Stop telefonate spam, Scudo Italia è l'app più venduta (ed è bolognese). Ivan: “Volevo fermare le chiamate truffa dall'estero” Scudo Italia, l'app più venduta in Italia, nasce a Bologna con l’obiettivo di bloccare le chiamate indesiderate e le truffe telefoniche dall’estero. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Microsoft LiteBox Argomenti discussi: Microsoft lancia LiteBox: il nuovo scudo per le app scritto in Rust. Microsoft lancia LiteBox: il nuovo scudo per le app scritto in RustMicrosoft presenta LiteBox, progetto open source in Rust che usa virtualizzazione e isolamento hardware per ridurre la superficie d’attacco. smartworld.it Ascenza Italia lancia un nuovo Webinar Il tema La gestione delle infestanti in vigneti ed oliveti Mercoledì 5 febbraio ore 17:00 https://events.teams.microsoft.com/event/43fb0e92-6ac8-4026-91a7-1c7a39208d2f@82a9aebd-f1af-4214-b0d2-24b5599 facebook 04/02/1998 - A Bruxelles per protesta Noel Godin lancia una torta in faccia a Bill Gates di Microsoft - #accaddeoggi x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.