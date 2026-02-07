Miami Supercops | tutto quello che c’è da sapere sul film

Questa sera su Rete 4 va in onda il film del 1985 “Miami Supercops – I poliziotti dell’ottava strada”. Alle 21:20, il duo di Bud Spencer e Terence Hill porta in scena una commedia d’azione ambientata a Miami. Gli spettatori si preparano a seguire le avventure di due poliziotti che si muovono tra inseguimenti e battute spiritose, in un classico di quegli anni.

Miami Supercops: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, sabato 7 febbraio 2026, alle ore 21:20 va in onda su Rete 4 Miami Supercops – I poliziotti dell’ottava strada, un film del 1985 con protagonista un magico duo del cinema, quello composto da Bud Spencer e Terence Hill. Si tratta del quindicesimo film che vede recitare fianco a fianco i due attori e dura 97 minuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Diretto da Bruno Corbucci, il film racconta di una rapina finita male che tormenta ancora i poliziotti che non hanno potuto risolvere il caso. Nove anni prima, una banda di ladri ha rubato circa 20 milioni di dollari da una banca. 🔗 Leggi su Tpi.it

Come finisce Miami Supercops: trama e location del filmMiami Supercops (in italiano I poliziotti dell’8ª strada ) ha segnato l’ultimo film non western di Bud Spencer e Terence Hill, portando sullo schermo una commedia d’azione piena di inseguimenti ... tag24.it

