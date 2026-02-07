Mi sembri brutto Marattin non accetta le critiche e risponde col bodyshaming

L’onorevole Luigi Marattin ha risposto con tono sgarbato a un commento su Facebook. Un utente gli aveva scritto “Mi sembri brutto”, e lui ha reagito con una risposta che ha fatto discutere: ha usato il bodyshaming. La polemica si è scatenata sui social, attirando l’attenzione su un modo di rispondere che molti giudicano fuori luogo.

Fa discutere e non è passata inosservata la risposta dell'onorevole Luigi Marattin, Segretario Nazionale del Partito Liberaldemocratico (Alde), sul proprio profilo social a un utente che ha commentato un suo post su Gaza e l'attacco sul piano personale, in particolare su quello fisico. Cosa è successo. Marattin, su Facebook e anche sul profilo X, pubblica una notizia di SkyTg24 dove viene scritto che a Gaza City l'esercito israeliano ha eseguito un bombardamento contro una stazione di polizia. Poi, evidenziato in giallo, Marattin ha sottolineato che "secondo le autorità locali" l'attacco avrebbe provocato 26 morti.

