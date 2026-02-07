Neil Young ha annullato il suo tour europeo, compreso il doppio concerto in Italia previsto per questa estate. L’artista ha comunicato di non sentirsi in grado di salire sul palco, lasciando i fan italiani delusi dopo dieci anni di attesa. La decisione arriva in un momento in cui molti speravano di rivederlo dal vivo nel nostro Paese.

Niente da fare per Neil Young che aveva in programma un tour in Europa. In particolare erano previste due date italiane dopo dieci anni di assenza dal nostro Paese. L’artista canadese 80enne sul suo sito, NeilYoungArchives.com, ha annunciato che il tour previsto con i Chrome Hearts è stato annullato. Poche parole per scusarsi con i suoi fan: “Ho deciso di prendermi una pausa e questa volta non sarò in tour in Europa. Grazie a tutti coloro che hanno acquistato i biglietti. Mi dispiace deludervi, ma non è questo il momento. Adoro suonare dal vivo e stare con voi e i Chrome Hearts “. Non si hanno ulteriori notizie in merito alle cause di una così drastica decisione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi dispiace deludervi, ma non è il momento”: Neil Young cancella il tour europeo e due concerti italiani

