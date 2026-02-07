Meteo Roma del 07-02-2026 ore 19 | 15

Venerdì a Roma si presenta con un cielo molto nuvoloso e poche variazioni nel corso della giornata. Al mattino, le previsioni indicano piogge sparse e un clima instabile, soprattutto nelle zone interne. Nel pomeriggio, il tempo migliora leggermente, con schiarite più ampie e meno precipitazioni. La sera e la notte, le nubi si intensificano di nuovo, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature rimangono stabili, con minime in rialzo e massime che tendono a restare vicine ai valori di oggi. In città, il cielo continuerà

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni locali fenomeni tra Liguria ed Emilia Romagna neve in Appennino oltre 1100 metri al pomeriggio tempo asciutto ovunque conceria ancora nuvolosi in serata e nella notte non sono attese variazioni di rilievo con c'eri molto nuvoloso ma senza fenomeni di rilievo associati al centro al mattino tempo instabile con Cieli nuvolosi e piogge sparse al pomeriggio ancora precipitazioni su Umbria Marche Abruzzo con neve in Appennino oltre 1300 1400 più asciutto sulle regioni tirreniche in serata tempo in miglioramento su tutte le regioni con nuvolosità alternata a chiarite al sud Al mattino tempo instabile sulle regioni peninsulari con pioggia e ora di Sparti anche intensi sui settori tirrenici sereno o poco nuvoloso sulle Isole maggiori al pomeriggio tempo e miglioramento con Cieli soleggiati residui fenomeni tra Campagna Alta Calabria in serata ancora te stabile con cieli sereni o poco nuvolosi numero di Tano mento nella notte sulla Sardegna temperature minime in generale rialzo da nord a sud e massime stazionarie o in lieve calo al centro nord sulla Sardegna e i nomi sul resto d'Italia le previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Venerdì il cielo su Roma rimane coperto per tutta la giornata.

Questa mattina a Roma il cielo è coperto da nuvole, ma le previsioni indicano che nel pomeriggio il tempo dovrebbe migliorare.

