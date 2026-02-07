Messi in Arabia Saudita | la storia curiosa che arriva Francia

Un giovane calciatore francese sta per trasferirsi in Arabia Saudita, entrando a far parte di un progetto che punta a fare grandi passi nel calcio internazionale. La notizia ha già fatto discutere, mentre il suo passaggio segna un cambiamento nelle rotte dei talenti europei verso il Medio Oriente.

Il giovane esterno offensivo rayane messi, nato nel 2007, lascia la Francia per accasarsi al neom sc, club emergente di arabia saudita che punta a scalare rapidamente le gerarchie. L’accordo è stato formalizzato a titolo definitivo, ponendo fine all’esperienza con lo Strasburgo, club della Ligue 1 entrato nell’orbita della proprietà BlueCo. Per facilitare l’operazione, è stata interrotta anticipatamente la situazione di prestito con il Pau FC, squadra di Ligue 2 dove Messi stava maturando la stagione in corso. Con 14 presenze complessive in questa annata e 2 gol segnati, la stagione di apprendistato aveva mostrato potenziale interessante, ora destinato a svilupparsi lontano dai riflettori europei. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

