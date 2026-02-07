Meret a Dazn | Marassi campo ostico Ho già vissuto momenti di alternanza farò di tutto per…

Meret si presenta subito deciso: “Marassi è un campo difficile, ma sono pronto a dare il massimo”. Poco prima del calcio d’inizio, il portiere azzurro ha parlato della partita, sottolineando di aver già vissuto momenti complicati in passato e promettendo di fare di tutto per portare a casa i tre punti. L’estremo difensore ha mostrato fiducia, consapevole della sfida che lo aspetta contro il Genoa.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.