Meret a Dazn | Marassi campo ostico Ho già vissuto momenti di alternanza farò di tutto per…
Meret si presenta subito deciso: “Marassi è un campo difficile, ma sono pronto a dare il massimo”. Poco prima del calcio d’inizio, il portiere azzurro ha parlato della partita, sottolineando di aver già vissuto momenti complicati in passato e promettendo di fare di tutto per portare a casa i tre punti. L’estremo difensore ha mostrato fiducia, consapevole della sfida che lo aspetta contro il Genoa.
Yildiz Juve, l’ufficialità del rinnovo arriva in conferenza stampa! Le parole del talento turco Mercato Inter, pericolo scippo per Aleksandar Stankovic: le big europee sono pronte a contenderselo! Messi in Arabia Saudita! No, non è Lionel.La curiosa storia che arriva dalla Francia, ecco cosa è successo Meret a Dazn: «Marassi campo ostico. Ho già vissuto momenti di alternanza, farò di tutto per.» Conte prima di Genoa Napoli: «Voglio vedere la reazione della squadra all’infortunio di Di Lorenzo. De Rossi un predestinato! Ecco come sta Lukaku» De Rossi a Dazn: «Emozionante sfidare mostri sacri come Conte, ecco cosa vogliamo fare oggi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Genoa Napoli
Meret: «A Marassi è sempre difficile, ma ho già superato momenti simili e ò il massimo»
Lautaro a Dazn: «Vittoria importante, abbiamo messo tutto in campo. Gli assist di Pio per me? C’è una cosa che ho già detto tante volte»
Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha commentato la vittoria contro l’Udinese, sottolineando l’importanza del risultato e l’impegno della squadra.
Ultime notizie su Genoa Napoli
Argomenti discussi: Genoa-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni.
Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match di campionato a Marassi contro il GenoaIntervenuto nel corso del prepartita di Genoa Napoli, l’estremo difensore dei partenopei, Alex Meret, ha presentato così la sfida valevole per il 24° turno di Serie A 2025/26. Queste le sue ... calcionews24.com
Meret a DAZN: Campo ostico, ma l'abbiamo preparata bene. Abituato all'alternanza tra i pali. Su Rrahmani...Nel pre-partita di Genoa-Napoli, il portiere azzurro Alex Meret è intervenuto ai microfoni di DAZN. Da dove si riparte dopo la vittoria con la Fiorentina? Dall'atteggiamento ... tuttonapoli.net
Le parole di #Meret a #Dazn sul duello con #MilinkovicSavic! Leggi l’intervista intera su tuttonapoli.net #SerieA #GenoaNapoli x.com
Anche una leggenda come David De Gea ha voluto fare i complimenti ad Alex Meret Le immagini mostrate nel "Bordocam" di Napoli-Fiorentina di DAZN raccolgono il momento in cui, durante l'intervallo, il portiere della Fiorentina si complimenta con il nume facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.