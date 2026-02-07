Mercato Lazio cambiamenti in difesa a luglio | in entrata Pedraza Accordo di massima anche per lui!

La Lazio si prepara a cambiare in difesa con due acquisti in estate. Pedraza arriverà a parametro zero e l’accordo con Leite è già molto vicino. La società lavora per rafforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione.

La Lazio ha raggiunto un accordo per portare in squadra il difensore Pedraza.

La Lazio e il difensore portoghese Diogo Leite sono molto vicini all’accordo.

