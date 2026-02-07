Mercato Inter Kroos e Ballack avvisano i nerazzurri | Bisseck è fondamentale per ringiovanire il Bayern Monaco

Il Bayern Monaco non si arrende e continua a spingere per Bisseck. Kroos e Ballack hanno parlato bene del difensore nerazzurro, sottolineando quanto sia importante per il progetto del club tedesco. I nerazzurri, invece, devono fare i conti con questa pressione e capire se il giocatore resterà o se partirà nelle prossime settimane. La situazione resta calda e ancora tutta da seguire.

Inter News 24 Mercato Inter, il Bayern Monaco non molla la presa su Bisseck e anche Kroos e Ballack elogiano il difensore nerazzurro. Il nome di Yann Bisseck è diventato improvvisamente il più caldo sull’asse Milano-Monaco. Le prestazioni del centrale nerazzurro hanno attirato l’attenzione dei vertici del Bayern Monaco, ma soprattutto hanno scatenato l’entusiasmo di diverse leggende della Nazionale tedesca. Il primo a esporsi pubblicamente è stato Michael Ballack, che vede nel difensore il profilo perfetto per il nuovo ciclo bavarese. «È in prima linea se si tratta di ringiovanire questa squadra che sta invecchiando, è un giocatore assolutamente fondamentale » ha dichiarato l’ex centrocampista, sottolineando l’urgenza di un ricambio generazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

