Mercato immobiliare la mappa delle preferenze | a Firenze volano i bilocali in affitto

A Firenze il mercato degli affitti si concentra sui bilocali. La domanda di queste case rimane alta, e gli affitti per i bilocali continuano a crescere. Sempre più persone cercano appartamenti piccoli e pratici, e i proprietari hanno aumentato i prezzi. La tendenza riguarda soprattutto il centro storico e le zone più richieste della città.

Il bilocale si conferma la tipologia di immobile più richiesta sul mercato degli affitti in Italia e Firenze non fa eccezione. A dirlo è l'ultima indagine di Immobiliare.it Insights, che ha analizzato le preferenze degli utenti nelle principali città italiane. A livello nazionale, il 43% delle.

