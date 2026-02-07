Mercatellese cerca punti Osteria Nuova avvisata

Questa mattina si sono disputate sette delle otto partite in programma nella quarta giornata del girone di ritorno di Prima categoria. Il Mercatellese cerca punti importanti, mentre l’Osteria Nuova si prepara a affrontare la prossima sfida, dopo aver ricevuto l’avviso. Le gare sono state tutte molto combattute, con alcune squadre che cercano di risalire la classifica. La giornata prosegue con altri incontri da seguire attentamente.

In Prima categoria oggi anticipano sette gare su otto. Si gioca per la quarta giornata del girone di ritorno. Tante le partite dove i punti contano più del dovuto. Questo il programma odierno. Marotta Mondolfo-Audax Piobbico (ore 14,30). "Domenica contro il Peglio avevamo 13 giocatori contati – spiega il trainer del Piobbico Omar Manuelli – oggi speriamo di recuperarne alcuni. Sarà una partita difficile contro una buona squadra che nell’ultimo mese si è rinforzata con giocatori importanti Colombaretti su tutti. In più giocare sul sintetico è per noi inusuale quindi può portare delle insidie. Devo fare un grosso elogio e complimento ai ragazzi perché si stanno allenando molto bene con grande dedizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

