Mensa ospedaliera ribadito il no | Si chiude per poi privatizzare

A Montecchio, all’ospedale Franchini, i dipendenti e i cittadini si preparano a una battaglia. La direzione ha deciso di chiudere la mensa ospedaliera, annunciando che il servizio verrà privatizzato. La notizia ha scosso il personale e gli utenti, che temono un peggioramento delle condizioni e un aumento dei costi. Non si tratta solo di un problema di cucina: dietro questa decisione c’è il futuro di un servizio fondamentale per tanti. La questione divide le parti coinvolte, ma la volontà di bloccare la privatizzazione resta forte

