Mensa ospedaliera ribadito il no | Si chiude per poi privatizzare
A Montecchio, all’ospedale Franchini, i dipendenti e i cittadini si preparano a una battaglia. La direzione ha deciso di chiudere la mensa ospedaliera, annunciando che il servizio verrà privatizzato. La notizia ha scosso il personale e gli utenti, che temono un peggioramento delle condizioni e un aumento dei costi. Non si tratta solo di un problema di cucina: dietro questa decisione c’è il futuro di un servizio fondamentale per tanti. La questione divide le parti coinvolte, ma la volontà di bloccare la privatizzazione resta forte
"Non è una lite da cortile della Val d’Enza. All’ ospedale Franchini di Montecchio si gioca non solo il destino di una mensa e d’una cucina, ma il futuro di un servizio di welfare che riguarda oltre 7.100 lavoratori in tutta la provincia. Chiudere Montecchio e trasferire il servizio a Reggio, dove la cucina del S. Maria Nuova è già sotto pressione preparando 72mila pasti al mese, è la fase 1 di una privatizzazione generale". La trattativa con Ausl è ancora aperta per pochi giorni e non arretrano Cisl Fp, Nursind, Fials, Anaoo Assomed, Fassid, Cisl Medici, Aaroi-Emac e Fvm: "L’obiettivo dell’Ausl è affidare ai privati, in blocco, la ristorazione per personale e pazienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Montecchio Franchini
Ultime notizie su Montecchio Franchini
Mensa del Franchini, l’Ausl spiega le ragioni della riorganizzazione. VIDEOMONTECCHIO (Reggio Emilia) – La partita non è ancora conclusa. Per ora il trasferimento della produzione dei pasti al Santa Maria Nuova che doveva scattare da lunedì prossimo, è sospesa ma nell’incont ... reggionline.com
Sospesa la chiusura della mensa all’ospedale di MontecchioMONTECCHIO (Reggio Emilia) – La chiusura della mensa all’Ospedale Franchini di Montecchio, prevista per lunedì prossimo 2 febbraio per il momento è stata sospesa. Giovedì i sindacati incontreranno i v ... reggionline.com
