Meloni non cambia idea sulla data del referendum. Dopo il breve Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, la premier ha deciso di restare ferma sulla sua posizione, anche dopo la risposta della Cassazione. La discussione si è concentrata sull'aggiornamento riguardo alla consultazione, ma nessuna modifica è arrivata. La data resta confermata, e il governo sembra deciso a proseguire secondo il calendario stabilito.

E' terminato intorno alle 13 a Palazzo Chigi il breve Consiglio dei ministri con all'ordine del giorno "aggiornamenti" sul referendum. Non cambia la data del voto: il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha deciso di confermare la consultazione per il 22 e 23 marzo, integrando però il quesito con gli articoli della Costituzione che vengono modificati dalla riforma della Giustizia che contiene la separazione delle carriere. Una risposta politica alla pronuncia della Cassazione che venerdì, accogliendo il ricorso del Comitato dei 15, ha imposto di cambiare il testo del quesito e aperto le porte, sulla carta, a uno slittamento della data. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Meloni, la durissima risposta politica alla Cassazione: "La data del referendum non cambia"

Dopo la decisione della Cassazione di ammettere il quesito di un comitato di giuristi, il referendum sulla riforma della Giustizia potrebbe subire un ritardo.

La Cassazione ha dato ragione ai giuristi che avevano sostenuto la validità della raccolta firme.

