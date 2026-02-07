Meloni e Vance si sono incontrati e hanno firmato un accordo che non lascia spazio a fraintendimenti. La premier ha ribadito di non voler provocare scontri con l’Europa, puntando a mantenere buoni rapporti. Intanto, il governo si prepara a mettere sul tavolo una soluzione concreta per contenere il caro energia, senza perdere di vista le alleanze internazionali. La scena si svolge tra parole chiare e intenti pratici, mentre il patto tra i due si fa sempre più evidente.

La premier all'inaugurazione di Milano-Cortina incontra Vance e Rubio e fa moral suasion per l'Europa. Più che per Vannacci il governo è preoccupato dalle bollette: il prossimo decreto dovebbe armonizzare gli oneri di sistema che riguardano la transizione verde. Il nodo Stellantis E per fortuna che “ci ama”. E’ già patto della gallinella. J.D Vance mangia il risotto con gallinella. Arriva a Milano, insieme a Rubio, per Olimpiadi, e si complimenta perché l’Italia ha fatto “un grandissimo lavoro”, “vi amo”. Meloni li incontra in prefettura e compone l’elegia dell’occidente “che è la base del futuro che vogliamo costruire insieme”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Meloni e il patto della gallinella con Vance: "Non attaccate l'Europa". Il governo ha la soluzione per il costo dell'energia

Il decreto Bollette, annunciato dal governo Meloni per ridurre i costi dell'energia, è attualmente in stallo.

