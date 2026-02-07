melissa satta 40 anni al top con corsa tennis pasta a pranzo e il milan

Melissa Satta si mostra in forma smagliante sui social, tra corsa, tennis e una pasta a pranzo. La showgirl di 40 anni si mantiene in forma seguendo un ritmo intenso, senza rinunciare al gusto e alla passione per il suo Milan. La sua giornata è fatta di allenamenti, cibo equilibrato e tanta energia, come dimostra anche nelle ultime foto pubblicate.

Melissa Satta è una che non sta mai ferma. Ex velina, conduttrice, imprenditrice, mamma: ma soprattutto sportiva vera. Nelle interviste rilasciate negli anni lo ha ribadito più volte: allenarsi per lei non è un vezzo estetico, è un bisogno. Il fisico scolpito che mostra sui social non è frutto del caso, ma di una routine costruita con metodo, costanza e disciplina. Con il suo #trainingwithmelissa ha trasformato Instagram in una piccola palestra virtuale, condividendo circuiti, esercizi e momenti di fatica reale. Scopriamo la sua routine! Altro che digiuni drastici. La sua alimentazione è sana, bilanciata e sostenibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Oggi Melissa Satta festeggia 40 anni.

Melissa Satta si gode le Maldive con Carlo Beretta, sfidando le critiche sulla differenza di età.

