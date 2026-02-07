Melania il documentario più costoso della storia inciampa in Italia | meno di mille euro al giorno

Melania Trump torna al centro dell’attenzione, ma questa volta non per le sue apparizioni pubbliche. Il documentario più costoso della storia dedicato a lei ha incontrato un problema in Italia: meno di mille euro al giorno. Invece di attirare grandi folle, il film si è trovato di fronte a un silenzio che sorprende. Il pubblico non si è mostrato interessato, e gli organizzatori ora cercano di capire cosa sia andato storto.

Melania, il documentario dedicato alla moglie di Donald Trump, in Italia si è trasformato in un piccolo caso cinematografico: non per il dibattito che genera, ma per il silenzio del pubblico. Costato decine di milioni di dollari, Melania, documentario sulla First Lady statunitense, registra un clamoroso insuccesso al box office italiano con appena 772 euro d'incasso. Un risultato che contrasta con l'andamento decisamente più solido negli Stati Uniti. Un flop che fa rumore: i numeri italiani di "Melania" Secondo The Hollywood Reporter, Melania è il documentario più costoso mai realizzato: 40 milioni di dollari solo per i diritti, a cui si aggiungono altri 35 milioni destinati alla promozione.

