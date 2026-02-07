Medina conferma il titolo WBO a Guadalajara con vittoria ai punti

Medina ha confermato il titolo WBO a Guadalajara, vincendo ai punti in una serata di pugilato molto attesa. Il combattente ha dominato l’incontro, dimostrando di essere ancora il migliore nella sua categoria. La vittoria è arrivata dopo dodici round intensi, con giudici che hanno premiato la sua performance. La gente presente allo stadio ha festeggiato il risultato, mentre Medina si prepara già per i prossimi impegni.

In un match disputato nel contesto di una serata di pugilato molto attesa, un combattente locale ha conquistato un successo prestigioso, dimostrando grande determinazione e abilità tecnica. La sfida si è sviluppata su dodici riprese, con il pugile di casa che ha imposto un ritmo iniziale aggressivo, cercando di sfruttare il vantaggio del pubblico e il fattore ambientale. Il combattente originario della città è partito in modo deciso, concentrando il suo intervento sul corpo dell'avversario, riuscendo a distanziarsi nel primo round grazie a un gioco efficace di pugni diretti allo stomaco e ai costumi.

