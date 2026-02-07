Media gol da punta due ruoli e crescita costante | la trasformazione di Diouf
Diouf si fa largo in campo, segnando il suo terzo gol in 14 partite. Con una media di un gol ogni 115 minuti, il francese sta uscendo dall’ombra e conquista gradualmente più apprezzamenti. La sua crescita è evidente e le sue prestazioni attirano l’attenzione dei tifosi.
Andy Diouf ha staccato con forza l’etichetta con su scritto “oggetto misterioso”. Il mondo Inter gliel’aveva appiccicata addosso dopo un debutto un po’ così e una serie di panchine. Ora, a distanza di mesi, il francese si sta prendendo i nerazzurri piano piano, in silenzio, giocando sia da mezzala sia da quinto a destra, e soprattutto sfoggiando un minutaggio da attaccante. Diouf ha segnato tre gol in 14 presenze. Nello specifico: tre in 345 minuti. La media è di uno ogni 115. Due in Coppa Italia e uno in Champions, quando ha chiuso i giochi col Borussia Dortmund in soli 120 secondi. Partite da titolare in stagione? Solo tre: Venezia e Torino in coppa e Lecce in campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
