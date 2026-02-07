Diouf si fa largo in campo, segnando il suo terzo gol in 14 partite. Con una media di un gol ogni 115 minuti, il francese sta uscendo dall’ombra e conquista gradualmente più apprezzamenti. La sua crescita è evidente e le sue prestazioni attirano l’attenzione dei tifosi.

Andy Diouf ha staccato con forza l’etichetta con su scritto “oggetto misterioso”. Il mondo Inter gliel’aveva appiccicata addosso dopo un debutto un po’ così e una serie di panchine. Ora, a distanza di mesi, il francese si sta prendendo i nerazzurri piano piano, in silenzio, giocando sia da mezzala sia da quinto a destra, e soprattutto sfoggiando un minutaggio da attaccante. Diouf ha segnato tre gol in 14 presenze. Nello specifico: tre in 345 minuti. La media è di uno ogni 115. Due in Coppa Italia e uno in Champions, quando ha chiuso i giochi col Borussia Dortmund in soli 120 secondi. Partite da titolare in stagione? Solo tre: Venezia e Torino in coppa e Lecce in campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Media gol da punta, due ruoli e crescita costante: la trasformazione di Diouf

Approfondimenti su Diouf Gol

Federico Ravezzani analizza l'andamento della Juventus, evidenziando un miglioramento complessivo ma sottolineando come la mancanza di prolificità offensiva continui a rappresentare un ostacolo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Diouf Gol

Argomenti discussi: La Repubblica: Super difesa e attacco vichingo, ecco il Palermo che punta alla A; Serie B. Carrarese, l'equilibrio che racconta una stagione: 30 gol fatti, 30 subiti; Casertana, il gol è diventato un tabù: nel mirino 2 attaccanti; Guti: La Fermana punta a portare a casa il risultato finale.

Media gol da punta, due ruoli e crescita costante: la trasformazione di DioufTre reti in 14 partite fin qui, ma la media è di un gol ogni 115 minuti. Il francese, piano piano, è uscito dall'ombra e sta guadagnando sempre più consensi ... gazzetta.it

Gli aumenti in Trentino-Alto Adige risultano più marcati della media nazionale, superando il 14%, a conferma di un modello turistico che punta sempre più su un’offerta di fascia alta, escludendo progressivamente ampie fasce di cittadini facebook

#SaudimediaForum #Riyadh il forum sui media sauditi, punta in questa quinta edizione su etica e innovazione x.com