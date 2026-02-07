Mbeumo dà il vantaggio al Manchester United sul Tottenham dopo che Romero vede il rosso

Bryan Mbeumo ha segnato il gol che ha portato il Manchester United in vantaggio contro il Tottenham all’Old Trafford. La partita si è accesa quando Romero è stato espulso, lasciando i Spurs in inferiorità numerica. Mbeumo ha colpito al momento giusto, sfruttando la superiorità numerica dei Red Devils per mettere la squadra in vantaggio.

2026-02-07 15:20:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l'ultima notizia pervenuta in redazione: Bryan Mbeumo ha approfittato dell'uomo in più del Manchester United per portare la sua squadra in vantaggio contro il Tottenham all'Old Trafford. I Red Devils e la squadra del nord di Londra si stavano scontrando colpo su colpo al Theatre of Dreams, prima che un altro momento di follia del capitano Cristian Romero svelasse le cose per la sua squadra. Dopo essersi allontanato dal pericolo con la palla, il difensore centrale argentino si è lanciato in una sfida su Casemiro, proseguendo e prendendolo alto sulla caviglia.

