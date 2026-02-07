Maxi grandinata nel Tigullio doppio incidente sull’A12 | traffico bloccato tra Rapallo e Chiavari

Un pomeriggio da incubo sull’autostrada A12 tra Rapallo e Chiavari. Una forte grandinata ha riempito il cielo di ghiaccio, creando disagi e incidenti. Due schianti si sono verificati in breve tempo, bloccando il traffico e lasciando gli automobilisti in coda per ore. La situazione resta critica, mentre i soccorritori lavorano per mettere in sicurezza la strada.

Gli effetti della grandinata che ha colpito Rapallo(GE) intorno alle ore 12.30 di oggi. facebook