Maxi grandinata nel Tigullio doppio incidente sull’A12 | traffico bloccato tra Rapallo e Chiavari

Da fanpage.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pomeriggio da incubo sull’autostrada A12 tra Rapallo e Chiavari. Una forte grandinata ha riempito il cielo di ghiaccio, creando disagi e incidenti. Due schianti si sono verificati in breve tempo, bloccando il traffico e lasciando gli automobilisti in coda per ore. La situazione resta critica, mentre i soccorritori lavorano per mettere in sicurezza la strada.

Pomeriggio di caos sull’autostrada A12 Genova-Rosignano. Una violenta grandinata ha colpito il Tigullio, provocando due incidenti tra Rapallo e Chiavari e lunghissime code. Due persone sono rimaste ferite.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Rapallo Chiavari

Grandinata e doppio incidente con maxi tamponamento: caos traffico in autostrada

Questa mattina sull'autostrada A12 si è scatenata una grandinata improvvisa che ha provocato un maxi tamponamento.

Grandinata e doppio incidente: caos traffico in autostrada

Questa mattina sull'autostrada A12 si è verificato un forte temporale con grandine.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Rapallo Chiavari

maxi grandinata nel tigullioMaxi grandinata nel Tigullio, doppio incidente sull’A12: traffico bloccato tra Rapallo e ChiavariPomeriggio di caos sull’autostrada A12 Genova-Rosignano. Una violenta grandinata ha colpito il Tigullio, provocando due incidenti tra Rapallo e Chiavari ... fanpage.it

maxi grandinata nel tigullioMaxi grandinata nel Tigullio, due incidenti stradali e lunghissime codeAl momento l'autostrada A12 è bloccata in entrambe le direzioni, all'altezza di Chiavari. Sono stati portati in ospedale due uomini, uno in codice rosso al San Martino di Genova e l'altro in giallo al ... lavocedigenova.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.