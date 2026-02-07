Durante gli Europei di Sheffield, Matteo Rizzo ha stupito tutti con una performance di pattinaggio artistico che ha ricordato le vecchie glorie della Ferrari. Sulle note di un messaggio di sostegno alla scuderia, ha sfilato sui pattini come se fosse una vera monoposto di Formula 1, lasciando il pubblico senza parole.

"Mi sto preparando alla terza Olimpiade e farlo in casa è unico", dice il pattinatore artistico, tra eleganza sul ghiaccio e passione per i moto "Alboreto is nothing". Milano-Cortina è arrivata con quarant'anni di ritardo Agli Europei di Sheffield ha pattinato come la Rossa dei tempi andati, sotto il claim “Forza Ferrari”. Il mondo dei motori torna sempre sul ghiaccio di Matteo Rizzo e non solo, tanto che nei pochi momenti di svago si rilassa con un simulatore di guida. L’eleganza e il vigore dei suoi gesti sono agli antipodi di quel rombo dei motori, eppure la passione per la Formula 1 lo accompagna in pista e spesso lo descrive. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Matteo Rizzo balla su pattini da Formula 1

Approfondimenti su Matteo Rizzo Formula 1

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il sestese Matteo Rizzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina #NordMilano24 #sestosangiovanni #matteorizzo #specialeolimpiadi #MilanoCortina facebook

«ESPERIENZA INDIMENTICABILE» Matteo Rizzo ha parlato a Mi-Tomorrow della sua terza Olimpiade, stavolta in casa #Milano #Cortina x.com