Matteo Paolillo torna in scena con un nuovo film. Dopo il successo di Mare Fuori, l’attore si prepara a interpretare Leo nel film Io+Te. La sua presenza sul set si aggiunge a un momento di grande attenzione intorno alle sue scelte, tra progetti televisivi e cinema.

Dopo il successo di Mare Fuori, Matteo Paolillo è pronto per tornare sugli schermi con il film Io+Te, dove interpreta i panni di Leo. Sabato 7 febbraio 2026, nel salotto di Verissimo, l’attore e cantante si racconta a tutto tondo a Silvia Toffanin, partendo dalla celebre serie televisiva Rai fino alla vita privata. Chi è Matteo Paolillo Matteo Paolillo nasce a Salerno il 6 ottobre 1995. Da sempre incuriosito dal mondo dello spettacolo, decide di seguire la sua vocazione e all’età di 18 anni si trasferisce a Roma per frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia, dove si diploma nel 2019. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Matteo Paolillo, Mare Fuori, Gigi D'Alessio, il "triangolo" con Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo: «Fare dei figli oggi è egoismo o speranza?»

Approfondimenti su Matteo Paolillo

Matteo Paolillo smentisce le voci che lo vorrebbero coinvolto nella relazione tra Jacqueline Luna di Giacomo e Ultimo.

Matteo Paolillo rompe il silenzio e mette fine alle voci di gossip.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Matteo Paolillo

Argomenti discussi: Matteo Paolillo: dal successo con Mare Fuori al nuovo film Io + Te; Matteo Paolillo ha rotto il silenzio sui gossip riguardo a Jacqueline Luna Di Giacomo: ecco le sue parole; Nulla di vero, Matteo Paolillo smentisce il flirt con la compagna di Ultimo; Ultimo e il tradimento di Jacqueline? L'attore Matteo Paolillo rompe il silenzio.

Chi è Matteo Paolillo, star di Mare FuoriCantante e attore amatissimo, Matteo Paolillo è arrivato al successo grazie alla serie tv Mare Fuori. dilei.it

Matteo Paolillo ospite di ‘Verissimo’: da 'Mare Fuori’ al nuovo film ‘Io + te’È noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Edoardo Conte in ‘Mare Fuori’ e ora la sua carriera sta prendendo il volo. Matteo Paolillo, giovane cantante e attore salernitano, sarà uno degli ... quotidiano.net

L’attore e cantante sarà uno degli ospiti di Silvia Toffanin sabato 7 febbraio Leggi l'articolo #MatteoPaolillo facebook

#ultimo e #jacqueline luna di giacomo in crisi per #matteo paolillo Lui smentisce tutto: «Non c'è niente di vero» x.com