Matteo Paolillo torna a far parlare di sé, questa volta per un gossip che coinvolge la sua vita privata. Secondo alcune voci, l’attore sarebbe stato visto in compagnia di Jacqueline Luna Di Giacomo, la ragazza di Ultimo, durante le riprese di una scena. La vicenda sarebbe scoppiata tra sussurri e foto scattate di nascosto, portando i fan a chiedersi se ci sia qualcosa di più di un semplice flirt tra i due. Paolillo, noto per la sua riservatezza, non ha ancora commentato, ma il rumours già fa il giro del

Matteo Paolillo ha sempre mantenuto un atteggiamento molto riservato. Nonostante l’enorme popolarità raggiunta con Mare Fuori ha scelto di non esporre eccessivamente i suoi sentimenti e le sue relazioni. L’unica storia d’amore resa pubblica è stata quella con Alessia Federico, iniziata intorno al 2021. La relazione è durata circa due anni, fino al 2023, ed è stata confermata da alcune apparizioni insieme e da contenuti condivisi sui social. La loro separazione è avvenuta in modo discreto, senza dichiarazioni ufficiali o polemiche. Dopo la fine di questa relazione, Paolillo non ha reso note altre storie sentimentali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Matteo Paolillo e il presunto flirt con Jacqueline Luna Di Giacomo (fidanzata di Ultimo), dal set insieme al tradimento

Matteo Paolillo ha rotto il silenzio sul gossip che lo accostava a Jacqueline Luna Di Giacomo.

Matteo Paolillo smentisce le voci che lo vorrebbero coinvolto nella relazione tra Jacqueline Luna di Giacomo e Ultimo.

