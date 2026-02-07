Matteo Contini | Berlusconi prenotò un albergo lussuoso per noi ragazzi del Milan Con Zeman piansi
Matteo Contini ha ricordato un episodio legato al suo passato con il Milan: “Berlusconi ci prenotò un albergo di lusso e cenammo in centro. Con Zeman, invece, sono pianto.” L’ex difensore ha raccontato con semplicità quei momenti, senza troppi giri di parole.
Matteo Contini si è raccontato nel corso di un'intervista rilasciata a Fanpage.it. L'ex difensore di Parma, Napoli e Real Saragozza, ha parlato tra aneddoti e curiosità: "Quando vincemmo il Viareggio col Milan, Berlusconi prenotò un hotel per cenare con noi in centro".🔗 Leggi su Fanpage.it
