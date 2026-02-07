Mattarella sorprende tutti a bordo di un tram guidato da Valentino Rossi

Durante l'apertura dei Giochi di Milano Cortina, tutti si sono girati quando hanno visto arrivare un tram numero 26, simbolo dell'anno dei Giochi. A guidarlo, in modo inaspettato, c’era Valentino Rossi, ex motociclista di fama mondiale. Il presidente Mattarella era presente, ma nessuno si aspettava di vederlo a bordo di un tram, che ha fatto il suo ingresso a San Siro tra curiosità e sorpresa generale.

AGI - È stata la sorpresa della cerimonia inaugurale di Milano Cortina: il video dell'arrivo a San Siro di un tram numero 26, l'anno di questi Giochi, guidato dall'ex motociclista Valentino Rossi. Un percorso notturno per una Milano quasi fatata, toccando i luoghi più iconici della città con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, seduto tra i passeggeri come gli orchestrali della Scala e atleti con gli sci e che solo a fine tragitto, recuperando un peluche caduto a un bambino, svela la sua identità. Il volto "normale" e al tempo stesso del tutto "fuori dall'ordinario" del Capo dello Stato è emerso in tutta la due giorni milanese, culminata con il suo ingresso in tribuna d'onore a San Siro dove è stato accolto da una grande ovazione. 🔗 Leggi su Agi.it

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è presentato a sorpresa allo stadio San Siro di Milano per la cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina.

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il Presidente Mattarella si è trovato su un tram guidato da Valentino Rossi.

