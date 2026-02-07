Mattarella rockstar Brividi con Baresi e Bergomi | la cerimonia sui social
La cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 ha scatenato i commenti più vari sui social. Sul web, gli utenti hanno commentato quasi con entusiasmo, parlando di “Mattarella rockstar” e di “brividi con Baresi e Bergomi”. La manifestazione ha catturato l’attenzione di molti, che hanno condiviso le proprie reazioni online, dimostrando come l’evento stia già facendo parlare di sé anche prima delle competizioni.
Così il popolo del web ha commentato la cerimonia d'apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Da Matilda De Angelis a Mariah Carey, da Laura Pausini a Sergio Mattarella: ecco i post più significativi e divertenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
LIVE SF – Baresi e Bergomi portano a San Siro la torcia olimpica accompagnati da Bocelli
Questa sera a San Siro si è tenuta una cerimonia speciale con Baresi e Bergomi che hanno portato la torcia olimpica sul campo.
Olimpiadi, la denuncia di Ghali sui social: “Non potrò cantare l’inno d’Italia alla cerimonia di apertura”
Ghali denuncia sui social di non poter cantare l’inno d’Italia alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi.
Mattarella rockstar anche a San Siro #OlimpiadiInvernali2026 x.com
Il rocker di Cortona dopo la nomina a commendatore della Repubblica ha visitato le stanze del Quirinale a Roma per ringraziare personalmente il presidente Sergio Mattarella https://bit.ly/jovanottimattarella26 facebook
