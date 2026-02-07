Mattarella rockstar Brividi con Baresi e Bergomi | la cerimonia sui social

La cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 ha scatenato i commenti più vari sui social. Sul web, gli utenti hanno commentato quasi con entusiasmo, parlando di “Mattarella rockstar” e di “brividi con Baresi e Bergomi”. La manifestazione ha catturato l’attenzione di molti, che hanno condiviso le proprie reazioni online, dimostrando come l’evento stia già facendo parlare di sé anche prima delle competizioni.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.