Mattarella rockstar Brividi con Baresi e Bergomi | la cerimonia sui social

7 feb 2026

La cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 ha scatenato i commenti più vari sui social. Sul web, gli utenti hanno commentato quasi con entusiasmo, parlando di “Mattarella rockstar” e di “brividi con Baresi e Bergomi”. La manifestazione ha catturato l’attenzione di molti, che hanno condiviso le proprie reazioni online, dimostrando come l’evento stia già facendo parlare di sé anche prima delle competizioni.

Così il popolo del web ha commentato la cerimonia d'apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Da Matilda De Angelis a Mariah Carey, da Laura Pausini a Sergio Mattarella: ecco i post più significativi e divertenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

