Mateta Milan spunta il retroscena! Allegri non era convinto dell’attaccante | le ultimissime

Il Milan aveva messo gli occhi su Jean-Philippe Mateta, ma dietro le quinte ci sono state delle riserve di Allegri. Il tecnico non era convinto delle qualità dell’attaccante francese e questa indecisione potrebbe aver influenzato le mosse sul mercato. Ora si attendono sviluppi, ma la pista sembra essersi raffreddata.

