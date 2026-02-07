Mario Hezonja verso il Real Madrid | cambio di agente per l' accordo

Mario Hezonja cambia agente in vista di un possibile trasferimento al Real Madrid. La mossa segna un nuovo passo nella sua carriera, lasciando intuire che il giocatore potrebbe presto vestire la maglia blanca. I dettagli sull’accordo non sono ancora ufficiali, ma la notizia fa già parlare gli addetti ai lavori.

Un mutamento nella gestione della carriera di una delle punte di riferimento del Real Madrid apre una nuova prospettiva sul futuro professionale di Mario Hezonja. Il giocatore croato ha affidato la propria rappresentanza a un agente di rilievo internazionale, indicando una fase di valutazione delle prossime settimane senza pregiudicare i piani già in atto. La decisione riguarda specificamente le dinamiche di mercato e le possibili direzioni della carriera, con un occhio ai contesti nazionali ed esterni alla Spagna. Hezonja è ora seguito da misko raznatovic, affiancato da beobasket ed excel per le operazioni legate al mercato statunitense. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

