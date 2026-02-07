Marina La Rosa umiliata in diretta non ci posso credere!

In diretta, Marina La Rosa si lascia andare a un commento spontaneo e senza filtri. La donna si dice incredula davanti a certe affermazioni, lasciando trasparire tutta la sua sorpresa e frustrazione. Nel corso della puntata, si sono succeduti commenti più o meno provocatori, ma quello di La Rosa ha attirato l’attenzione, creando un momento di tensione tra il pubblico e gli opinionisti.

Glutei di qua, muscoli e misure virili di là. Tutto il campionario del pensiero critico anti-meloniano (e anti-destra in generale) sventagliato da Marina La Rosa. Se 26 anni fa era la mitica Gatta morta del primo Grande Fratello, oggi la suadente siciliana è opinionista tv e dispensatrice di giudizi che vorrebbero essere taglienti ma finiscono, spesso, nel scivoloso territorio del grottesco. Una prova l’ha fornita martedì sera a È Sempre Cartabianca, ospite di Bianca Berlinguer su Rete 4. Uno dei temi forti della puntata la fuoriuscita del generale Roberto Vannacci dalla Lega, con cui è stato eletto europarlamentare nell’estate del 2024. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

