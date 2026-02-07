Marina La Rosa umiliata in diretta non ci posso credere!

Da liberoquotidiano.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In diretta, Marina La Rosa si lascia andare a un commento spontaneo e senza filtri. La donna si dice incredula davanti a certe affermazioni, lasciando trasparire tutta la sua sorpresa e frustrazione. Nel corso della puntata, si sono succeduti commenti più o meno provocatori, ma quello di La Rosa ha attirato l’attenzione, creando un momento di tensione tra il pubblico e gli opinionisti.

Glutei di qua, muscoli e misure virili di là. Tutto il campionario del pensiero critico anti-meloniano (e anti-destra in generale) sventagliato da Marina La Rosa. Se 26 anni fa era la mitica Gatta morta del primo Grande Fratello, oggi la suadente siciliana è opinionista tv e dispensatrice di giudizi che vorrebbero essere taglienti ma finiscono, spesso, nel scivoloso territorio del grottesco. Una prova l’ha fornita martedì sera a È Sempre Cartabianca, ospite di Bianca Berlinguer su Rete 4. Uno dei temi forti della puntata la fuoriuscita del generale Roberto Vannacci dalla Lega, con cui è stato eletto europarlamentare nell’estate del 2024. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

marina la rosa umiliata in diretta non ci posso credere

© Liberoquotidiano.it - Marina La Rosa umiliata in diretta, "non ci posso credere!"

Approfondimenti su Marina La Rosa

“Ve lo dico, non ci posso credere”. Clerici, notizia bomba in diretta

Impresa Fornaroli: il deb italiano è campione di Formula 2. "Non ci posso credere"

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Marina La Rosa

Argomenti discussi: Marina La Rosa umiliata in diretta, non ci posso credere!; Sondaggio Porta a porta, FdI primo partito: chi crolla a sinistra. E Vannacci... | Libero Quotidiano.it.

marina la rosa umiliataMarina La Rosa su Roberto Vannacci: Avrà dimensioni ridotte come quelle del Duce?Ospite a È sempre Cartabianca, Marina La Rosa parlando del nuovo partito di Roberto Vannacci, spiega che tra il Generale e Mussolini potrebbero esserci ... fanpage.it

marina la rosa umiliataMarina La Rosa su Vannacci: Avrà le dimensioni ridotte come il Duce?Durante È sempre Cartabianca, Marina La Rosa sorprende lo studio con un'allusione personale su Roberto Vannacci e un paragone con il Duce. Un intervento che accende la polemica e divide pubblico e soc ... movieplayer.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.