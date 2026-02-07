Mariah Carey Olimpiadi Milano-Cortina | il ‘segreto’ svelato dal vip tra il pubblico

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, tutti gli occhi erano puntati su Mariah Carey. La star internazionale ha fatto il suo ingresso tra il pubblico, sorprendendo gli spettatori e alimentando subito il dibattito sui social. La sua presenza, inattesa, ha fatto salire l’adrenalina tra gli appassionati. La cantante, nota per le sue hit, ha mantenuto il mistero sul motivo del suo arrivo, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Una presenza internazionale attesissima, un palco simbolico e un’esibizione che ha immediatamente acceso il dibattito. La Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha regalato al pubblico uno dei momenti più commentati della serata, complice una scelta musicale iconica e una protagonista capace, ancora una volta, di catalizzare l’attenzione globale. Lo scenario era quello dello Stadio di San Siro, gremito e illuminato a festa, con la diretta affidata a Rai 1. Al centro della scena, Mariah Carey, chiamata a interpretare uno dei brani più rappresentativi della musica italiana. La scelta è ricaduta su Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, una canzone che attraversa generazioni e confini.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 allo stadio San Siro, Mariah Carey ha sorpreso tutti cantando in italiano.

Mariah Carey ha aperto le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con uno spettacolo che ha sorpreso tutti.

L'acuto di Mariah Carey fa Volare la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina

