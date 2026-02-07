Mariah Carey e il segreto del ' gobbo' nella cerimonia di Milano Cortina Tommaso Zorzi pubblica il video

La popstar Mariah Carey ha attirato l’attenzione durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un video pubblicato da Tommaso Zorzi mostra Carey in un momento imprevisto, dove si nota un ‘gobbo’ insolito sulla sua schiena. La scena ha fatto parlare il pubblico, che si chiede se ci sia un motivo speciale dietro a quell’episodio. La cantante si è presentata sul palco con il suo stile inconfondibile, senza nascondere l’imbarazzo, mentre il video circola sui social e diventa

C'è stata anche Mariah Carey tra le protagoniste della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La star americana - ieri 6 febbraio 2026 - si è esibita a San Siro sulle note di 'Nel blu, dipinto di blu'. La versione del capolavoro di Domenico Modugno proposta da Carey strappa.

