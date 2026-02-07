Mariah Carey canta in italiano alle Olimpiadi ma accade l’impensabile | cala il gelo

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi a Milano, Mariah Carey ha cantato in italiano, sorprendendo tutti. Mentre il pubblico si aspettava uno spettacolo di musica e colori, inaspettatamente si è diffuso un silenzio glaciale tra gli spettatori. Il gelo si è fatto sentire nel momento in cui la cantante americana ha iniziato a esibirsi, lasciando molti senza parole. La lunga serata, che ha visto l’ingresso delle delegazioni e numerose performance internazionali, si è conclusa con un clima di sorpresa e qualche imbarazzo.

Nel corso della lunga cerimonia inaugurale, durata circa tre ore, lo stadio San Siro ha ospitato l’ingresso delle delegazioni olimpiche e una serie di performance musicali internazionali. Tra gli ospiti più attesi figurava Mariah Carey, chiamata a rappresentare uno dei momenti musicali di punta dell’evento. La cantante statunitense ha scelto di rendere omaggio all’Italia interpretando Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, uno dei brani simbolo della musica italiana nel mondo. L’esecuzione in italiano e la scelta del classico di Modugno. La decisione di cantare in italiano ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico e dei telespettatori. 🔗 Leggi su Tvzap.it

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si è conclusa con un momento che ha fatto discutere sui social.

Mariah Carey ha tentato di cantare in italiano durante la cerimonia a San Siro, davanti a 67mila spettatori.

