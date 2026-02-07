Maratona Meloni | da Rogoredo ai bilaterali

Questa mattina il premier ha visitato il quartiere di Rogoredo, nel cuore di Milano, dove si concentra l’attenzione delle forze dell’ordine contro lo spaccio. In un momento in cui la città si prepara ai Giochi, il governo ha deciso di mettere in primo piano la sicurezza, incontrando i militari impegnati nelle operazioni nel «boschetto». La visita di Meloni si inserisce in un tour che la porterà anche ai bilaterali imminenti, ma il suo focus resta sulla situazione sul campo.

Nel capoluogo che luccica per i Giochi, il premier ha dato priorità ai militari impegnati nella lotta allo spaccio nel «boschetto». Poi l’incontro con Vance: «Valori comuni tra Italia e Usa». Strade sicure: Crosetto punta ad assumere 12.000 carabinieri ausiliari. È in una Milano blindata e sospesa, divisa tra la dimensione internazionale delle Olimpiadi invernali e la quotidianità caratterizzata da zone rosse e transenne, che si svolge la giornata del presidente del Consiglio Giorgia Meloni: una sequenza di tappe che si presenta come cronaca, ma che letta in controluce assume un significato politico più ampio. 🔗 Leggi su Laverita.info

Meloni visita i militari e i carabinieri alla stazione di Rogoredo a Milano.

Il presidente del Consiglio Meloni ha incontrato il sultano dell’Oman, sottolineando l’importanza della cooperazione bilaterale e della promozione della pace.

La giornata di corsa della premier Meloni tra gli incontri e il «blitz» a RogoredoIl clou della giornata particolare di Meloni avviene in Corso Monforte, sede della Prefettura. Qui avvengono tre incontri: si inizia con l’emiro del Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Than i e si finisce ... roma.corriere.it

La premier Giorgia Meloni a Milano: non solo Giochi ma anche diplomazia olimpicaLa premier incontrerà il vicepresidente Usa Vance e (probabilmente) il segretario di Stato Rubio. Bilaterali anche con Qatar e Polonia. Poi a San Siro per la cerimonia di inaugurazione ... msn.com

Meloni vede Vance e Rubio a Milano: "Occidente alla base del futuro da costruire insieme". Intanto in piazza cortei di studenti con striscioni: "Ice Out!" facebook