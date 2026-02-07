Marassi incendio in cella | detenuto trasferito dalla Valle d’Aosta innesca il panico situazione carceraria tesa

Un incendio si è sviluppato in una cella del carcere di Marassi venerdì scorso, creando scompiglio tra i detenuti e il personale. Un detenuto trasferito dalla Valle d’Aosta avrebbe innescato le fiamme, che hanno provocato momenti di paura e confusione all’interno della struttura. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e le forze di polizia, mentre le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incendio e sulle eventuali responsabilità. La situazione in carcere resta tesa, con diversi detenuti trasferiti in altri istituti per

Un incendio divampato all'interno di una cella del carcere di Marassi ha scosso la comunità penitenziaria genovese nella giornata di venerdì 6 febbraio. L'episodio, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, è stato prontamente gestito dalla polizia penitenziaria, che è intervenuta per mettere in sicurezza il detenuto responsabile e prevenire la propagazione delle fiamme nel reparto. A sollevare l'allarme è stato il segretario nazionale per la Liguria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe), Vincenzo Tristaino, che ha evidenziato come l'accaduto sia sintomatico di una situazione di crescente problematicità all'interno dell'istituto.

