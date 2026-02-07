Manchester United Carrick vede la quinta | si decide il fioretto social di Ilet

Il Manchester United torna a vincere e ritrova il sorriso. Dopo il successo per 2-0 contro il Tottenham, i Red Devils incassano la quarta vittoria di fila sotto la guida di Carrick. La squadra ha mostrato più solidità e determinazione, riaccendendo l’entusiasmo tra i tifosi di Old Trafford. La buona serie aiuta a mettere da parte le difficoltà di inizio stagione e lancia il team verso le prossime sfide.

Il Manchester United ha ritrovato la propria dimensione sotto la guida di Michael Carrick. Il recente successo per 2-0 ai danni del Tottenham ha sancito la quarta vittoria consecutiva per i Red Devils, una striscia di risultati positivi che mancava da tempo a Old Trafford e che ha riacceso l’entusiasmo di una piazza rimasta a lungo in attesa di segnali di ripresa concreti. Il momento d’oro della squadra sta però alimentando una curiosa vicenda extra-campo che sta spopolando sui social media. Protagonista è il giovane tifoso Frank Ilet, balzato agli onori delle cronache per una sfida lanciata su Instagram il lontano 5 ottobre 2024: “Non mi taglierò i capelli finché lo United non otterrà cinque vittorie di fila tra tutte le competizioni”.🔗 Leggi su Serieagoal.it

Wayne Rooney ha espresso fiducia nella nomina di Michael Carrick come nuovo allenatore ad interim del Manchester United, sottolineando che si tratta della scelta giusta per il club.

Steve Holland (l’assistente di Carrick): l’uomo che ha fatto rinascere il Manchester United (fece il secondo anche di Conte)l Manchester United non fa eccezione e, alla base della sua piccola rinascita, c’è anche uno di questi uomini silenziosi: Steve Holland. ilnapolista.it

Manchester United, Carrick: Tranquillo per il mercato. Bruno Fernandes? Testa al FulhamIn casa Manchester United l’attenzione resta divisa tra il rettangolo di gioco e le ultime ore della sessione invernale. Michael Carrick, intervenuto. tuttomercatoweb.com

Il tifoso del Manchester United che non si taglia più i capelli a un passo dall’obiettivo. Può tornare dal barbiere se fra tre giorni i Red Davils dovessero battere il West Ham: com’è iniziato tutto: https://fanpa.ge/pJ2sa . facebook

Quarto successo di fila per il #ManchesterUnited: #Carrick sa solo vincere, batte anche il #Tottenham ed è quarto in classifica x.com