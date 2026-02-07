Maltempo Tarquinia fa la conta dei danni | Chiesto un tavolo in Prefettura per dare risposte

Le strade di Tarquinia si sono trasformate in fiumi e le campagne sono sommerse dal fango. Dopo giorni di pioggia incessante, il territorio ha subito danni pesanti, soprattutto nelle zone del lido e nelle aree rurali. Le autorità hanno chiesto un incontro in Prefettura per cercare di ottenere risposte rapide e mettere in campo interventi concreti. La situazione resta difficile e le comunità locali attendono interventi immediati per riparare ai danni e prevenire future emergenze.

Le strade trasformate in fiumi e le campagne sommerse dal fango. Tarquinia fa i conti con le ferite lasciate da giorni di pioggia incessante che hanno messo a dura prova la tenuta del territorio, colpendo con particolare violenza la zona del lido e le aree rurali.Strade allagate ed esondazioniAl.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

