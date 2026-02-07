Malore al volante autotrasportatore muore a 54 anni

Questa mattina un autotrasportatore di 54 anni è morto improvvisamente mentre guidava il suo camion. L’uomo stava percorrendo una strada normale quando si è sentito male, perdendo il controllo del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più niente da fare. La polizia sta ancora cercando di capire cosa abbia causato il malore.

