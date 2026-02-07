Malore al volante autotrasportatore muore a 54 anni
Questa mattina un autotrasportatore di 54 anni è morto improvvisamente mentre guidava il suo camion. L’uomo stava percorrendo una strada normale quando si è sentito male, perdendo il controllo del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più niente da fare. La polizia sta ancora cercando di capire cosa abbia causato il malore.
Doveva essere una normale giornata di lavoro per un uomo di 54 anni autista, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Un malore improvviso, il camion che sbanda fino ad uscire di strada. Inutili i soccorsi, Niamkey Louis Toffe, 54 anni, originario della Costa d'Avorio e residente nel.
Louis Toffè muore a 54 anni al volante del suo camion stroncato da un malore. L'uscita di strada e i tentativi di rianimarlo
Questa mattina a Borgo Veneto, un camionista di 54 anni è morto mentre era al volante.
Napoli, malore al volante a Capodichino: 55enne muore dopo lo schianto contro un camion
Louis Toffè muore a 54 anni al volante del suo camion stroncato da un malore. L'uscita di strada e i tentativi di rianimarlo
BORGO VENETO (PADOVA) - Un camionista di 54 anni è morto stamattina, sabato 7 febbraio, dopo aver accusato un malore alla guida del suo automezzo. La vittima è Louis ...
Louis Toffè muore a 54 anni al volante del suo camion stroncato da un malore. L'uscita di strada e i tentativi di rianimarlo
