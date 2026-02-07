Macron ci snobba per la Groenlandia

Macron ha deciso di non partecipare alla cerimonia di inaugurazione del nuovo consolato in Groenlandia, un gesto che molti interpretano come una risposta agli Stati Uniti. Il presidente francese ha preferito restare a Parigi e non presenziare ai Giochi di San Siro, accusato di giocare con i suoi interessi e di non essere interessato alle Olimpiadi. La scelta ha scatenato commenti e polemiche, evidenziando le tensioni tra Parigi e Washington.

Il francese inaugura un consolato nell’isola artica per un dispetto agli Usa. Diserta la cerimonia delle Olimpiadi a San Siro per i suoi «giochetti», lui che a Parigi 2024 lasciò i capi di Stato sotto l’acqua. Ieri sono state ufficialmente inaugurate le Olimpiadi invernali. Nella suggestiva cornice dello stadio Giuseppe Meazza, però, il mondo intero non ha potuto non notare un’assenza illustre: quella di Emmanuel Macron. L’inquilino dell’Eliseo, infatti, ha pensato bene di disertare la cerimonia d’apertura dei Giochi perché era in tutt’altra faccenda affaccendato: piantare la bandierina francese nei ghiacci eterni della Groenlandia. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Macron ci snobba per la Groenlandia Approfondimenti su Groenlandia Macron Groenlandia: Trump, 'Macron e Starmer? mi piacciono, sono bruschi quando non ci sono' La Groenlandia continua a suscitare interesse internazionale, con figure di spicco come Trump, Macron e Starmer che esprimono opinioni e opinioni su questa regione strategica. Belen Rodriguez Ci Prova Con Can Yaman: Lui Però La Snobba! Belen Rodriguez torna protagonista del gossip con un messaggio diretto a Can Yaman, alimentando le tensioni tra i due. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Macron attacca Trump sulla Groenlandia Ultime notizie su Groenlandia Macron Argomenti discussi: Macron ci snobba per la Groenlandia.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.