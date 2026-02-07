Macerata | furto in casa svaligiato imprenditore assente | via orologi e gioielli per 50mila euro

Un imprenditore di Macerata ha subito un furto in casa mentre era assente. I ladri sono entrati nella sua abitazione in via Piccinico e hanno portato via orologi e gioielli per circa 50mila euro. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Macerata, furto nell’abitazione di un imprenditore: bottino da 50mila euro tra orologi e gioielli. Un imprenditore di Macerata è stato colpito da un furto nella sua abitazione situata in via Piccinico, una tranquilla traversa di via Ghino Valenti. L’episodio, avvenuto nella serata di ieri, ha visto i ladri portare via un bottino stimato in circa 50mila euro, composto principalmente da dieci orologi e due braccialetti di valore. La vicenda, ricostruita attraverso la testimonianza del figlio dell’imprenditore e le prime indagini della polizia, evidenzia una pianificazione precisa e una conoscenza, seppur superficiale, delle abitudini e della disposizione degli spazi interni dell’abitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Macerata Furto Via con orologi e gioielli, svaligiato un banco della Fiera Antiquaria Nella notte un banco di orologi e gioielli è stato svaligiato alla Fiera Antiquaria di Arezzo. Furto in casa di Vardy. Pedinata la famiglia. Via gioielli e orologi La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Macerata Furto Argomenti discussi: I ladri nella stessa casa due volte in sei giorni; Furti nella zona di Montecassiano, il Comune mette in guardia; Portico, furto in casa durante la festa: un arresto; Tentato furto in viale Cappuccini a Tolentino: ladri messi in fuga dal cane Sandy. Portico, furto in casa durante la festa: un arrestoIl miracolo di Sant'Antuono. Si è conclusa con un lieto fine la serata di una cittadina di Portico di Caserta, che sabato, rincasando durante i festeggiamenti ... ilmattino.it Sventato furto in casa durante la festa patronale: 31enne arrestato dai carabinieriQuella che doveva essere una serata di festa per la comunità di Portico di Caserta, in occasione della sfilata dei carri per Sant’Antuono, si è trasformata in un’operazione dei Carabinieri che ha port ... casertanews.it A Macerata denunciate 4 persone per furto MACERATA - I Carabinieri della Stazione di Macerata, completate le attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria... https://www.marchenews24.it/macerata-4-persone-denunciate-furt facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.