Mace fa tremare San Siro con il suo set. Il DJ, già noto per aver fatto ballare il mondo con i suoi successi come OBE, si prepara a essere protagonista delle Olimpiadi 2026 a Milano. Dopo aver toccato il palco di Milano Cortina, ora si concentra sulla grande occasione delle prossime Olimpiadi, portando la sua musica in uno degli stadi più iconici d’Italia.

Dal successo di OBE alla cerimonia di Milano Cortina, l’ascesa del produttore che ha fatto ballare il mondo intero Il. Il ghiaccio di San Siro ha tremato sotto i colpi dei beat di Mace, il visionario produttore milanese scelto per guidare la colonna sonora dei Olimpiadi. Venerdì 6 febbraio, Simone Benussi ha trasformato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina in un enorme club a cielo aperto. Mentre gli atleti sfilavano orgogliosi, le sue trame sonore accompagnavano icone mondiali come Mariah Carey e Charlize Theron in un’atmosfera elettrica e indimenticabile. La carriera di Mace rappresenta un viaggio psichedelico iniziato tra le strade di Milano e culminato nei vertici delle classifiche discografiche nazionali. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Mace illumina San Siro: chi è il DJ delle Olimpiadi 2026

Andrea Bocelli prenderà parte alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano.

